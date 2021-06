El Congrés va convalidar ahir el decret que prorroga els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) i la prestació d’autònoms fins al 30 de setembre. La cinquena pròrroga dels ERTO, acordada ‘in extremis’ pel Govern espanyol amb els agents socials, introdueix com a principal diferència que les exoneracions seran més altes per als treballadors que es reincorporin. Pel que fa a les mesures per als treballadors per compte propi, també s’introdueix un esquema decreixent d’exoneracions.

El decret es va aprovar amb el vot favorable de pràcticament tots els grups. Va obtenir 294 vots a favor, un en contra i l’abstenció dels 52 diputats de Vox. La vicepresidenta tercera i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va reivindicar l’instrument que està permetent una «recuperació més ràpida» i demostra que «les crisis es poden saldar d’una manera diferent, amb drets i justícia».