El B-Travel, el saló especialitzat en turisme d’experiències per al públic final i el primer de Fira de Barcelona presencial des de l’inici de la pandèmia, va obrir ahir les portes amb més afluència del que s’esperava. Els expositors reconeixen que la gent està «molt animada» i celebren que de mica en mica «es recuperi la normalitat».

Per la seva banda, els visitants reconeixen que «ja hi ha ganes de viatjar». Més enllà de l’optimisme, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, va destacar que encara queda feina per fer i que «la millor campanya turística és la campanya de vacunació». En el seu discurs inaugural, Torrent també va reivindicar la importància del sector turístic com a motor de la recuperació econòmica i va celebrar la tornada dels congressos en format presencial. «És un canvi que demostra una tornada a la normalitat», va comentar.