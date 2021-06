El Cercle d’Economia ha exigit solucions que rebaixin la confrontació entre Catalunya i l’Estat en la presentació de la Reunió Anual de ponències que l’entitat organitza entre el 16 i 18 de juny. El seu president, Javier Faus, va evitar pronunciar-se sobre els indults als presos independentistes, però va apostar per «la centralitat» i la «no confrontació». L’organització ha fet una crida a l’independentisme a aparcar «temptacions unilaterals» però també ha criticat el «centralisme» de l’Estat, i en particular de Madrid que actua com una «aspiradora de recursos de la resta d’Espanya». Pel que fa al programa, va anunciar que el rei Felip VI dirigirà un discurs al sopar inaugural acompanyat del president de Corea del Sud, Moon Jae-in.

En la nota prèvia a la celebració de l’esdeveniment, l’organització econòmica afirma que «Madrid no ha de concebre la resta d’Espanya com la seva caixa de ressonància» i l’independentisme català «ha d’entendre i explicar amb honestedat» que «els experiments unilaterals no són admissibles». Així, Faus va insistir a caminar cap a una «Espanya més alemanya i menys francesa» en què «els beneficis de la centralitat estiguin més ben redistribuïts». El president del Cercle va descartar una «harmonització fiscal a l’alça» que imposés, per exemple, l’impost del patrimoni a tot arreu, però va considerar que cal que «les regles del joc siguin igual per a tothom» i «coordinació fiscal» a Espanya. El Cercle continua mantenint que el sistema tributari actual «és un problema per atraure empreses».

Pel que fa als fons Next Generation, va reclamar aprofitar l’oportunitat que ofereix Europa per afrontar reformes bàsiques, reforçar els sistemes sanitaris, apostar «decididament» per les energies netes, digitalitzar el sector públic i rellançar sectors com la indústria, amb l’objectiu de passar del 16% al 20% del PIB.

L’organització rebutja «l’actual clima de polarització a tots els nivells de la política espanyola», que qualifica de «corrosiu». A més, va lamentar constatar «una baixada progressiva dels nivells de seguretat jurídica» en la política. D’altra banda, va assegurat que les «temptacions unilaterals» i «contràries a l’ordenament jurídic» de l’independentisme «s’han d’aparcar» perquè «van en contra de les inversions». Faus va dir que el nou Govern Aragonès enceta «un nou temps polític» que espera que permeti «superar 9 anys d’enfrontaments i de viure d’esquena a la resta d’Espanya». «Catalunya ha de tornar a ser propositiva, no pot desentendre’s dels grans problemes d’Espanya», ha reblat.

Pel que fa als indults, Faus va assegurar que convocarà una junta extraordinària per decidir la posició de l’entitat.