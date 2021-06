Les comarques de la Catalunya central van tancar el mes de maig amb 247 persones més afectades per un expedient de regulació temporal, ja sigui de suspensió de contracte o de reducció de jornada. Aquesta xifra suposa el 42% més que les afectades durant el mes d’abril, segons les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat.

De les 247 persones, 229 estaven afectades per un expedient de suspensió de contracte i 18 per un de reducció de jornada. A més, 17 persones van ser objecte d’un expedient d’extinció, totes al Bages.

El creixement dels afectats per un expedient temporal s’explica per l’increment del 102% a l’Anoia, en passar dels 77 del mes d’abril als 156 del maig. També va experimentar un increment, molt menor, del 9%, el Bages, en passar de 77 afectats a 84. En la resta de comarques, la variació va ser més circumstancial: 2 menys a l’Alt Urgell, quatre més al Berguedà i 3 menys al Moianès. A la Cerdanya, la diferència positiva va ser de 12 persones i va acabar el maig amb cap afectat.

Quant al nombre d’expedients, el maig es va tancar amb un total de 12 a la Catalunya central: 5 a l’Anoia, 5 al Bages (un dels quals, d’extinció de contracte) i 2 al Berguedà. Al territori, durant l’abril es van presentar un total de 19 expedients, que, amb tot, van tenir una menor afectació en treballadors.

La dada del territori central contrasta amb la del conjunt de Catalunya, on el nombre d’afectats per expedients de suspensió de contracte o de reducció de jornada va caure el 17,14%, de les 3.624 de l’abril a les 3.003 del maig. En canvi, es a incrementar notablement el de persones afectades per un expedient d’extinció.

En total, des de l’inici de l’any, el territori central suma 3.153 persones afectades per expedients de regulació, dels quals 45 són d’extinció de contracte, l’1,42% dels expedients presentats a les comarques interiors. Al conjunt català, el total de persones afectades per expedients des del gener és de 80.902, però d’aquestes, prop del 10%, 7.993, ho són per expedients d’extinció.

Creixen els ERO a Catalunya

Els acomiadaments per un ERO han repuntat a Catalunya fins a les 1.755 persones durant el maig, mentre que l’abril es va assolir la xifra més baixa de l’any, amb 506 afectats. La dada del maig multiplica per 3 la registrada tan sols fa un any, ja que el cinquè mes del 2020, quan encara estava en vigor el primer estat d’alarma, es va tancar amb només 440 acomiadaments per ERO. CaixaBank, BBVA o H&M són algunes de les empreses que han anunciat recentment que presentaran un ERO.