El producte interior brut (PIB) de Catalunya durant el primer trimestre va registrar una caiguda interanual del 4%, afectat encara per les restriccions derivades de la crisi de la covid-19. Malgrat la davallada, les xifres mostren una recuperació respecte al trimestre anterior, quan l’economia catalana va enfonsar-se un 9%.

Per altra banda, la caiguda és tres dècimes inferior a l’estimació que va fer l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) fa un mes, quan va preveure una taxa de variació del -4,3% interanual. Segons l’Idescat, la reducció del PIB s’explica principalment per l’evolució negativa de la demanda interna (-2,9%), especialment pel consum de les llars (-4%), així com la formació bruta de capital (-6,3%). Tal com indiquen les dades publicades ahir, l’evolució de l’economia catalana es va situar tres dècimes per sobre l’economia espanyola (va caure un 4,3% interanual) però més de dos punts per sota el conjunt de la Unió Europea (-1,7%). Per altra banda, el PIB català va caure un 0,1% respecte al trimestre anterior, el que suposa una millora de cinc dècimes respecte a la variació intertrimestral registrada a finals de 2020 (-0,6%).

Per sectors, l’agricultura i la indústria van ser els que millor van evolucionar. En el cas del sector primari, el PIB va incrementar-se un 0,8% en termes interanuals, mentre que en la indústria la millora va ser del 2%. Les xifres contrasten amb l’evolució del PIB al sector serveis i a la construcció, amb caigudes del 5,2% i de l’11,5%, respectivament.

D’altra banda, l’Índex de Preus al Consum (IPC) a Catalunya continua a l’alça i registra un nou màxim dels últims quatre anys. Durant el mes de maig, els preus es van encarir un 2,6% respecte al mateix període de l’exercici anterior, sis dècimes més en comparació amb la variació interanual registrada a l’abril (+2%). Alhora, es tracta la pujada més accentuada des de l’abril de 2017, quan l’IPC a Catalunya va créixer un 2,8% anual, segons l’INE.