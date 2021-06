La presidenta de la Comissió Europea (CE), Ursula von der Leyen, viatjarà dimecres a Madrid per anunciar l’aprovació del pla de reformes d’Espanya. Així ho va anunciat una portaveu comunitària ahir. Von der Leyen també visitarà el mateix dia Portugal, dijous Grècia i Dinamarca i divendres Luxemburg. La portaveu de la CE va dir que el viatge de Von der Leyen serà per «anunciar el resultat de l’avaluació del pla». Espanya va presentar el pla de recuperació el 30 d’abril i, si finalment s’aprova la setmana que ve, la CE li haurà donat llum verda en un mes i mig malgrat tenir dos mesos per fer-ne l’avaluació. Després del vistiplau de l’Executiu europeu, els ministres de Finances europeus han d’aprovar els plans. És previst que la CE doni llum verda a cinc plans de reformes la setmana que ve.