Un home de 58 anys s'ha suïcidat aquest dilluns just quan anava a ser desnonat de casa seva, al barri de Sants de Barcelona. L'home s'ha tret la vida quan la comitiva judicial ha arribat al pis. Els ha obert la porta, ha dit "un moment" i s'ha tirat pel pati interior del bloc, segons ha explicat 'El País'. L'home estava sol i el jutge havia desestimat l'informe de vulnerabilitat dels serveis socials perquè no complia els requisits per suspendre el desallotjament, segons han informat fonts judicials i municipals. La comitiva anava sense mossos d'Esquadra, perquè no es preveia cap complicació.

La demanda per impagament de lloguer, presentada el mes de gener passat pel propietari de l'immoble, un particular, es tramitava en el jutjat de primera instància número 3 de Barcelona. En el moment de presentar la demanda, l'inquilí portava sense pagar des del mes de juny del 2020 (es tractava d'un contracte subscrit el 2018). Quan es va registrar la demanda, el mes de febrer passat, l'inquilí va sol·licitar justícia gratuïta, motiu pel qual es va paralitzar la tramitació de la demanda fins que se li va assignar un lletrat.

Quan des del jutjat es va entregar a l'inquilí la fitxa perquè indiqués si necessitava ajuda dels serveis socials, aquest no la va complimentar. Això implicava que el jutjat no tenia autorització per traslladar als serveis socials informació sobre el procediment. El jutjat va facilitar al demandat la informació de com podia accedir directament als serveis socials.

La primera data fixada per al desnonament va quedar suspesa derivada de la sol·licitud i tramitació de la justícia gratuïta. La segona data fixada (primera efectiva) estava assenyalada per aquest dilluns. Dijous passat l'advocat del demandat va presentar un informe dels serveis socials al jutjat indicant la vulnerabilitat de l'inquilí i sol·licitant la suspensió del llançament. Amb les dades que es recullen a l'informe, el jutjat va desestimar la suspensió, ja que les circumstàncies que es recollien al document no són les que regula el reial decret com a vulnerabilitat que permeti la suspensió del llançament.