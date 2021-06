Els sindicats i patronals han celebrat el nou paquet de més de 1.000 milions d'euros en ajuts a empreses, autònoms i treballadors en ERTO encara que "arribi tard" i siguin "insuficients", han dit en una roda de premsa al Palau de la Generalitat. Gran part dels fons -993 milions- provenen de l'Estat. Els representants empresarials esperen que l'executiu entomi aviat l'objectiu d'ampliar els ajuts a les empreses que no estan dins dels 191 CNAE que poden rebre les transferències directes però que formen part de la cadena de valor d'aquests àmbits econòmics i, per tant, s'han vist fortament afectats per la pandèmia. Al seu torn, els líders de CCOO i UGT han fet una crida a les empreses a tenir "responsabilitat social" i a mantenir l'ocupació.

L'acord entre el Govern i els agents socials i econòmics s'ha escenificat aquest matí al Pati de Carruatges del Palau de la Generalitat, des d'on el president del Govern ha pronunciat un discurs acompanyat dels consellers d'Empresa i Treball, Roger Torrent, i d'Economia, Jaume Giró així com dels dirigents dels sindicats majoritaris, Javier Pacheco (CCOO) i Camil Ros (UGT) i de les patronals més representatives, Antoni Cañete (Pimec) i Josep Sánchez Llibre (Foment).