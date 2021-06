El preu de la llum assolirà aquest dilluns un nou màxim des de l'entrada en vigor de la nova tarifa. Segons dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), el pic s'assolirà a les vuit del vespre, quan el preu de la llum al conjunt de l'Estat se situarà en els 98,35 euros per MWh. De mitjana, el preu de la llum durant aquest dilluns serà de 88,96 euros per MWh, una xifra que no es registrava des del gener d'aquest any, coincidint amb el temporal 'Filomena'.

Llavors, l'import de la llum va arribar a superar els 90 euros per MWh. El preu mitjà de l'electricitat serà un 2,2% més alt respecte l'1 de juny passat, fins ara la data en què l'electricitat va ser més cara (86,6 euros per MWh) des que es va implementar la nova tarifa.