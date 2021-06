Govern i agents socials van tancar ahir el repartiment de 1.053 milions d’euros d’ajudes directes a empreses, autònoms i treballadors en Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) afectats per la crisi de la covid-19, amb les quals es busca rescatar el teixit productiu. L’acord, presentat en un acte al Palau de la Generalitat, inclou una injecció de 993 milions per a empreses i professionals, procedents dels fons de l’Estat, mentre que l’administració catalana posarà 60 milions més per a treballadors en ERTO al maig. El pla d’ajuts, que amplia de 96 a 191 els sectors que se’n beneficiaran, preveu ajuts a 189.861 empreses i autònoms de fins a 3.000 euros, d’una banda, i d’entre 4.000 i 200.000 euros, de l’altra. El tram d’ajuts més elevats aniran a empreses i autònoms que tributin amb IRPF o Impost de Societats i hagin reduït les operacions el 2020 respecte del 2019 de més del 30%. També es destinaran 60 milions d’euros a treballadors en ERTO de qualsevol activitat i amb un contracte fix discontinu, entre gener i maig del 2021.