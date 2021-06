El Govern ha promès aquest dilluns no bloquejar la inversió associada a l'ampliació de l'aeroport del Prat, que supera els 1.700 milions d'euros, un projecte que genera el rebuig frontal de l'Ajuntament del Prat i recels per part de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

Aquestes són les principals conclusions de la taula institucional convocada ahir a la tarda pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, per debatre sobre l'ampliació de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, que s'ha reunit durant gairebé tres hores per primera vegada al Palau de la Generalitat.

Una conclusió pràctica d'aquesta trobada, més enllà de permetre el diàleg sobre l'ampliació d'aquesta infraestructura, és que s'ha acordat convocar una taula tècnica per analitzar com dur a terme aquesta ampliació del Prat.

I és que Aena planteja ampliar l'aeroport a la zona de la Ricarda, uns terrenys situats al Prat de Llobregat (Baix Llobregat) que formen part de la xarxa europea Natura 2000, un projecte pel qual pressiona la classe empresarial catalana.

L'ampliació a costa d'aquest espai natural, no obstant això, genera rebuig tant en alguns sectors polítics com en els ecologistes i, en cas d'aconseguir-se un pacte institucional sobre l'ampliació, requeriria després el vistiplau de la Comissió Europea.

En nom del Govern, el vicepresident Jordi Puigneró ha assegurat que l'executiu català vol "tirar endavant" l'ampliació de l'aeroport del Prat i que "no bloquejarà" la inversió associada a aquest projecte, però ha posat a Aena una sèrie de condicions, entre elles que aquesta taula tècnica defineixi una solució de consens sobre com dur a terme l'ampliació.

Puigneró ha assegurat que el Govern reclama que l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat sigui un hub que canalitzi vols internacionals; una visió de conjunt que inclogui inversions als aeroports de Reus (Baix Camp) i Girona, i la seva connexió també en Alta Velocitat; que l'ampliació del Prat sigui "respectuosa amb el canvi climàtic" i que es busqui una solució tècnica de consens.

D'aquesta forma, el Govern ha expressat en la trobada una espècie de sí condicionat al projecte, segons ha explicat Puigneró, que no obstant això no s'ha pronunciat sobre com dur a terme l'ampliació de la tercera pista.

A la trobada d'avui hi han assistit en nom del Govern, a més d'Aragonès i Puigneró, la consellera Teresa Jordà (Acció Climàtica), mentre que en representació del Govern central ho ha fet el secretari d'Estat de Transports, Pedro Saura.