Manresa celebrarà una quinzena d’activitats, entre el 7 i el 10 de juliol, sobre les noves tecnologies i les seves aplicacions a l‘empresa, el comerç, la salut i a la ciutadania en general. Serà en el marc de la primera edició a la capital del Bages de la Mobile Week, una iniciativa promoguda per Mobile World Capital Barcelona (MW Capital) que se celebra enguany en divuit territoris de Catalunya. A la capital del Bages, la setmana està organitzada per l’Ajuntament de Manresa, amb la col·laboració de la FUB, Althaia i la Cambra de Comerç. El consistori hi destina 10.000 euros.

L’Ajuntament de Manresa va presentar ahir el programa de la setmana, en un acte que va comptar amb la presència de la regidora d’Ocupació, Empresa i Coneixement, Cristina Cruz; el regidor d’Ensenyament i Universitats i de Ciutat Intel·ligent, Josep Gili; la directora general de Societat Digital del Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat, Joana Barbany; la directora de Digital Future Society i Mobile Week de Mobile World Capital Barcelona, Cristina Colom (que va intervenir, sense massa fortuna digital, de forma virtual); el director de la UPC a Manresa, Pere Palà, i la presidenta de TIC Bages, Gemma Rojas. La presentació pública es va fer al Museu de la Tècnica, en el que va voler ser un gest simbòlic per únic passat i present industrial.

Aquesta edició de la Mobile Week, que se celebra a 18 municipis catalans, girarà a l’entorn de tres eixos: la protecció de la privacitat i dades a Internet, les habilitats professionals digitals que demana el mercat i el paper que desenvolupa la tecnologia durant les crisis, com ha estat el cas de la pandèmia. A Manresa, el programa se centra especialment en el segon eix, amb la voluntat d’apropar la tecnologia i el coneixement a l’empresa, i de vincular a la vegada els centres de formació a la indústria de la comarca, segons l’Ajuntament. «Som una ciutat i una comarca industrial, i el sector TIC i l’economia 4.0. hi han de tenir un paper més que important: és una oportunitat no només per no perdre pes, sinó per continuar creixent», va dir Cruz. En la mateixa línia, Gili va assegurar que iniciatives com la Mobile Week «ens encaixen molt a la ciutat, perquè permeten obrir debats i reflexionar sobre la implicació entre les universitats i els centres de recerca amb les empreses».

Entre les activitats lligades a aquest segon eix, destaca la xerrada dirigida a empreses perquè coneguin les tecnologies 4.0 i perquè aprenguin com les poden aplicar per millorar la seva competitivitat; la xerrada sobre com ha d’afrontar el petit comerç la transformació digital; l’Afterwork entre empreses, centres formatius i professionals de les TIC al Bages —amb l’objectiu de crear sinergies i enfortir llaços— o el taller per aprendre a crear un e-commerce, entre altres propostes. Les activitats no només estan destinades a empreses, estudiants o professionals, sinó que hi ha propostes «per tota la ciutadania», va destacar Gili, com el taller per a gent gran en el que s’explicarà com funcionen els mòbils, com es fa una videoconferència o com funciona l’aplicació de ‘La meva salut’.

També hi haurà actes més lúdics, com la xerrada que reunirà el youtuber Jordi de Mas i Rosa Tous Oriol per parlar de publicitat i influencers. O la jornada familiar que permetrà veure el conte del Patufet a través de la robòtica.

Per la seva banda, Pere Palà va assegurar que iniciatives com la Mobile Week permeten posar tot el coneixement sobre la taula en TIC «per poder-li treure el màxim profit». Gemma Rojas, va afirmar que la Mobile Week «ens posiciona en el mapa» i suposa «una empenta» per a un sector que al Bages està format per 170 empreses, 450 persones i 4 centres educatius que ofereixen estudis vinculats a les TIC, va recordar.

Cristina Colom, va destacar, amb molts entrebancs tecnològics, la importància «d’impulsar l’empoderament digital de la ciutadania», i va recordar que des que es va posar en marxa la iniciativa el 2017 s’han dut a terme 700 activitats arreu del territori, amb una participació de 70.000 persones. Per la seva banda, Joana Barbany, va subratllat la importància d’iniciatives que són capaces d’arribar a tot el país, més enllà de l’àrea metropolitana de Barcelona, i que treballen per reduir la bretxa digital, «un dels elements de desigualtat més grans».