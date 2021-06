Els sindicats de CaixaBank han anunciat que reprendran les mobilitzacions per desencallar la negociació de l'ERO que afecta gairebé 8.300 empleats a tot l'Estat. En un comunicat publicat aquest dimecres, els sindicats han informat que celebraran una vaga general el dimarts 22 de juny, coincidint amb la pròxima reunió entre la representació legal dels treballadors i la direcció. La protesta respon als pocs avenços que s'han produït en les trobades dels últims dies, on l'entitat ha presentat millores en les condicions de sortides que els sindicats han considerat "insuficients". Per la seva banda, CaixaBank defensa que la voluntarietat és "un element clau" del pla de reestructuració i afegeix que ha de ser un criteri "absolutament prioritari".

En el comunicat publicat aquest dimecres, els sindicats subratllen que la seva voluntat és "avançar" en les negociacions, però retreuen a l'empresa que encara plantegi acomiadaments forçosos. "Si això no canvia, no podrem avançar en la resta de qüestions", comenten.

Fonts de la direcció de l'entitat, per la seva banda, han proposat noves mesures per maximitzar la voluntarietat. Segons ha detallat el banc, una opció factible passaria per incorporar mecanismes addicionals com l'establiment de quotes màximes de sortida per trams d'edat o bé per incorporar criteris de prelació que ordenin quines persones tindrien prioritat a l'hora d'acceptar la seva sol·licitud de baixa voluntària.

En paral·lel, CaixaBank ha insistit que la proposta de modificació de condicions laborals només implicarà canvis per a aquells empleats que, amb les noves condicions, millorin la seva situació actual. "Tots els empleats de CaixaBank actuals mantindran la seva remuneració actual a títol personal", asseguren des de l'entitat.

Les parts s'han tornat a citar el pròxim 22 de juny per accelerar les negociacions, que tenen el 29 de juny com a data límit.