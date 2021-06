La portaveu d’ERC al Parlament, Marta Vilalta, va celebrar ahir que es constitueixi una taula institucional per decidir sobre l’ampliació de la tercera pista de l’Aeroport del Prat «amb corresponsabilitat de totes les institucions». Segons Vilalta, l’objectiu de la taula, en què estan representades les institucions implicades, hauria de ser «prendre les millors decisions generant el màxim consens». La posició d’ERC és que les decisions es prenguin després d’estudiar els informes que ja s’han encarregat però partint de diverses consideracions, va indicar la portaveu. La primera és que ERC és favorable a «convertir l’aeroport de Barcelona en un hub internacional, i el projecte que està en marxa ofereix una bona oportunitat, per la qual cosa cal deixar la porta oberta». La segona, que «cal valorar tots els condicionants ambientals, així com les directives europees de canvi climàtic, a més d’escoltar la veu del territori».