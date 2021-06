Espanya és el segon estat de l’OCDE on els treballadors que volen continuar formant-se troben més obstacles per fer-ho. Segons un estudi de l’organisme, el 16% dels treballadors de l’Estat vol accedir a formacions per continuar aprenent, però no pot fer-ho per «obstacles» en l’accés. La mitjana de l’OCDE quant a treballadors que voldrien accedir a formació se situa en l’11%, cinc punts per sota de la mitjana d’Espanya, al qual només supera Corea. A més, l’informe apunta que a Espanya la desigualtat en l’accés a formació és «particularment pronunciat» segons el nivell educatiu del treballador.

En l’àmbit de l’OCDE, els treballadors amb baixa qualificació reben menys formació que els que ja tenen una alta qualificació, l’equivalent a una hora a la setmana menys.