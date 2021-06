El grup d’enoturisme de la Unió Empresarial d’Anoia ha impulsat la publicació d’una guia per reivindicar la comarca com a territori vitivinícola. Fins ara, aquesta guia de cellers i propostes enoturístiques recull deu cellers: Pla de Morei, Maria Casanovas, Cava Pagès Entrena, Mas Rodó, Caves Bohigas, Can Feixes – Huguet, Celler Can Vich, Caves Mungust, Celler Grau i Grau i El Violinista.

La guia està disponible en paper i en format digital, i conté a la vegada, tot un seguit de propostes i recomanacions enoturístiques que ofereixen aquests cellers, des de visites guiades fins a tastos, maridatges, cupatges, esmorzars, caminades i degustacions, i també inclou un plànol de l’Anoia que mostra les localitzacions dels cellers que apareixen en la guia.

El volum es va presentar ahir al matí. Carles Carol -representant de la Junta Directiva de la UEA- va destacar la feina de la sectorial de turisme en el temps de pandèmia. «Durant tots aquests mesos hem treballat colze a colze amb formacions, networkings, trobades, reunions i també hem impulsat una Guia d’empreses, establiments i professionals turístics de l’Anoia que compta amb més de 80 participants. L’Anoia és terra de cellers, caves, vinyes i bodegues i per això, volem que la població conegui, l’Anoia enoturística». Carol es va mostrar esperançat que el sector hagi deixat enrere el pitjor d’aquest any i que «esdeveniments com l’E-bike Tour, Tous és llegenda i l’European Balloon Festival, entre altres, portin gent a la comarca, fet que és molt bo per al sector». Un sector, va dir, «que té ganes i està preparat».

Maria Sánchez de Pla de Morei i representant dels cellers a la junta d’UEA Turisme va explicar que la guia de caves i cellers va néixer arran d’unes sessions de networking que va promoure la sectorial de la Unió Empresarial. A partir de llavors, va dir, «vam començar a posar-nos en contacte quatre cellers. Així va néixer la idea de fer un catàleg per posar en valor el producte i fer-lo visible». Sánchez va dir que esperen sumar més cellers a la iniciativa.

Joan Pagès del celler Pagès Entrena –un dels impulsors de la iniciativa i expert en enoturisme- va fet un repàs històric del sector a la comarca, i va dir que «hem de posar en valor totes les varietats, els tipus de cultius, els cellers, des dels més antics que s’han renovat generació rere generació als projectes recents que també s’han impulsat amb molta il·lusió».

La guia es trobarà a tots els cellers i punts d’interès de la comarca. Per visualitzar-la de forma digital, es pot veure en l’enllaç https://bit.ly/3wqvgfK