La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha obert un expedient sancionador a CaixaBank –i també Bankia-, el Santander i Banc Sabadell per possibles pràctiques anticompetitives en relació amb la comercialització de crèdits ICO. En concret, l'organisme investiga si les entitats van exigir la contractació d'altres productes com a condició per tal que els sol·licitants poguessin accedir al crèdit. Alhora, analitza si els bancs van utilitzar els ICO com a mecanisme per reestructurar deute financer preexistent, segons ha informat aquest dimecres en un comunicat. De fet, la CNMC recorda que el sector financer és el que acumula més consultes relacionades amb possibles infraccions de competència des de l'esclat de la pandèmia.

Després de rebre nombroses queixes, la CNMC assegura que ha detectat una sèrie d'actuacions que podrien vulnerar la normativa de competència. A hores d'ara, l'organisme està avaluant la vinculació de productes creuats –assegurances, serveis d'alarma o la compra de televisors- a l'hora de comercialitzar els préstecs, així com l'ús dels crèdits ICO com a mecanisme per reestructurar altres productes financers. Per altra banda, també investiga si les entitats exigien un pagament inicial al beneficiari com a condició per concedir el préstec.

Segons la CNMC, aquestes actuacions podrien constituir una conducta "deslleial" que "afectaria l'interès públic en un context de crisi". En aquest sentit, subratlla que seguirà "especialment vigilant" a la concessió de nous préstecs i continuarà realitzant els requeriments d'informació pertinents a les entitats. La banca, un sector assenyalat. Amb l'esclat de la crisi de la covid-19, la CNMC va obrir una bústia de consultes i queixes perquè empreses i particulars traslladessin els seus dubtes en relació amb l'aplicació del dret de la competència durant la pandèmia.

Pocs mesos després de la seva posada en marxa, el sector financer era el que acumulava més consultes, concretament un 45%. A continuació apareixien els sectors sanitari i alimentari (30%), el funerari (5%) i d'assegurances (1%).