El president del Govern, Pere Aragonès, ha saludat el rei Felip VI a l'entrada de l'Hotel W. Barcelona, on se celebra la Reunió Anual del Cercle d'Economia. El cap de l'executiu català s'ha acostat a conversar breument amb el president de Corea del Sud, Moon Jae-In que estava acompanyat de Felip VI, a qui ha saludat "fredament" segons fonts del Govern. Després d'una conversa breu amb el mandatari sud-coreà, en la qual ha agraït la visita i ha desitjat que la bona relació inversora amb el país asiàtic continuï, el monarca ha proposat fer-se una foto conjunta, on també s'ha inclòs l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Aragonès ha sigut l'encarregat d'inaugurar les jornades econòmiques i el Rei de presidir el sopar del primer dia.

D'altra banda, el cap de l'executiu no ha participat de la recepció del monarca a l'arribada, en la qual hi havia el president del Cercle, Javier Faus i la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.

Aquesta trobada ve precedida de la polèmica sobre qui seria el representant del Govern al sopar inaugural de les jornades econòmiques, després que Aragonès declinés l'assistència i la delegués en el vicepresident, Jordi Puigneró, i que aquest comuniqués més tard que tampoc hi anirà. Finalment, va ser la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, qui va accedir a representar la Generalitat en aquest acte. Les conferències econòmiques no acostumen a comptar amb presència monàrquica, a excepció del cinquantè aniversari, al qual va assistir el rei emèrit. A banda d'assistir, el monarca dirigirà unes paraules als polítics i empresaris entre els quals no hi haurà ni el president del Govern ni tampoc el vicepresident.

Aragonès a l'Estat: "Espero que constati la voluntat d'afrontar debats"

Durant la sessió inaugural de les Jornades del Cercle d'Economia, d'aquest dimecres, el cap del Govern ha instat el govern espanyol a portar una proposta a la taula de diàleg i ha subratllat que "una societat madura no ha de tenir por a afrontar tots els debats". "Veurem si es constata que és la voluntat de l'Estat. Espero que sí", ha afegit. Aragonès confia que la negociació amb Madrid serveixi per buscar "acords" que passin per la decisió de la ciutadania. Davant l'empresariat català, el president ha demanat el traspàs a la Generalitat del port de Barcelona, l'aeroport del Prat i del consorci de la Zona Franca.

L'ANC reclama al Rei que "foti el camp" i critica el Govern per seure "a la taula de l'amo"

Mentre el monarca arribava al Cerce d'Economia, l'ANC ha reiterat en un acte a la Barceloneta que "Catalunya no té rei" i ha reclamat al monarca que "foti el camp". Així s'ha expressat el vicepresident de l'ANC, David Fernàndez, en un acte a la Barceloneta en què també ha criticat el Govern per seure "a la taula de l'amo", en referència a la Reunió Anual del Cercle d'Economia. Concretament, Fernàndez s'ha dirigit als partits independentistes per criticar-los que pactin "perdons" i seguin "a la taula de l'amo i els seus fidels". "Que us heu venut la dignitat?", s'ha preguntat, advertint-los que si fan "de braç de l'amo" els confrontaran als carrers. A més, ha criticat la condemna de cinc anys de presó per a Marcel Vivet i ha acusat la Generalitat de ser-ne "còmplice". Ens acuseu i ens poseu a la presó", s'ha queixat afirmant que "qui governa i es presenta acusant activistes neix còmplice".