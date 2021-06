«Les empreses de Catalunya Central estan resistint, però necessiten que els fons europeus arribin a les pimes del nostre territori». Així ho va dir el president de Pimec Catalunya Central, Esteve Pintó, en la trobada virtual anomenada «Volem Next Generation! Les Pimes i els Fons NGEU», dirigida a les petites i mitjanes empreses, així com persones treballadores autònomes, de les comarques de la Catalunya Central.

En l’acte, el director de Relacions Internacionals de Pimec, Jacint Soler, va explicar la distribució de la dotació extrapressupostària que representen els fons europeus, així com les vies i mecanismes de repartiment. Soler va detallar que «el 70% dels diners que arribin a Espanya aniran destinats a projectes de digitalització i sostenibilitat, dels quals 4.000 milions d’euros seran per la digitalització de pimes». Soler va afirmar que que la patronal ha establert vies de comunicació amb les diferents administracions i ha presentat modificacions al RDL 36/2020 que està tramitant el Congrés de Diputats sobre la gestió dels fons europeus. La patronal vol reivindicar «la necessitat d’ampliar les dotacions previstes per a la digitalització i sostenibilitat de les pimes, ja que representen el gruix del teixit productiu».

En la seva intervenció, el director de Consultoria Estratègica i Finançament de Pimec, Pere Cots, va presentar diverses mesures de reestructuració dels crèdits ICO per assegurar la solvència de les pimes. Va aclarir que tant la reestructuració dels crèdits ICO com els fons europeus van destinats a donar suport a les empreses viables, per tant «s’ha de justificar que les mesures que es demanin asseguraran la viabilitat». La reestructuració dels ICO, incloent-hi la quitança, és essencial per a les pimes: «Com que les empreses espanyoles i catalanes han tingut poques ajudes directes, en comparació amb altres països europeus, tenen més endeutament».

En la trobada, moderada pel president de Pimec Joves Catalunya Central, Carles Pons, també van intervenir el gerent d’Aricoforest, Toni Arimany, i la consellera de l’Àrea de Desenvolupament Comarcal del Consell Comarcal del Bages, Marta Viladés.