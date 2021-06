El preu de la llum està completament descontrolat. Per segon dia consecutiu, després d’aconseguir ahir els 90,95 euros el megawat-hora, el preu al mercat majorista (conegut com pool) torna a registrar un rècord en situar-se en 94,63 euros, que s’acosten als 94,99 euros del 8 de gener amb la borrasca Filomena i el quart preu més alt de la seva història, segons les dades de l’Operador del Mercat Ibèric (OMIE). És, a més, el preu més car dels principals països europeus, just al davant del Regne Unit, amb un preu de 94,48 euros. Darrere se situen Itàlia, a 90,60 euros; Bèlgica, a 87,84 euros, Països Baixos, a 87,62 euros, França, a 86,85 euros, Alemanya, a 85 euros, i Països Nòrdics, a 44,45 euros.

Aquest preu només afecta els consumidors que estiguin al mercat regulat, subjectes a un Preu Voluntari del Petit Consumidor (PVPC), tradicionalment més barat que el mercat lliure, segons la Comissió Nacional dels Mercat i la Competència (CNMC). El preu de l’energia suposa al voltant del 30% del total de la factura, la resta són costos regulats (50%) i impostos (20%).

Aquesta pujada de la llum no té res a veure amb l’arribada de les noves tarifes, que es van començar a aplicar l’1 de juny, encara que amb aquesta nova estructura un preu pool tan elevat dispara encara més la llum en les hores més cares del dia (punta), que corresponen al període de 10.00 a 14.00 i de 18.00 a 22.00 hores de dilluns a divendres no festius. El motiu d’aquestes xifres desorbitades a Espanya és el mateix que el dels últimes setmanes i mesos, un elevadíssim preu del gas natural als mercats internacionals i també dels drets d’emissió de CO₂, als quals ara cal sumar una alta demanda d’electricitat impulsada per les altes temperatures.

Tant el gas com els drets d’emissió de CO2 afecten directament els cicles combinats que cremen gas natural, però també l’aigua, les dues tecnologies que solen marcar el preu en aquesta època, segons l’expert en energia Francisco Valverde. Perquè la reserva de les centrals hidroelèctriques està a la baixa i, per tant, el cost d’oportunitat de l’aigua es dispara al mateix nivell que els cicles combinats.