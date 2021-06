La Comissió Europea va donar llum verda ahir al pla de recuperació d’Espanya per accedir a 69.500 milions d’euros dels fons europeus, tots ells en subvencions, els pròxims sis anys. L’aprovació del pla, el segon que rep el vistiplau de Brussel·les, obre la porta a l’arribada dels 9.000 milions d’euros de prefinançament a finals de juliol, segons preveuen fonts comunitàries.

En l’avaluació, Brussel·les destaca que el pla espanyol compleix els objectius mínims destinats a la transició ecològica i digital i avala les reformes en el mercat laboral i el sistema de pensions, malgrat admetre que el «disseny final» no està encara tancat. El pla ha de ser aprovat pels ministres de Finances, segurament el 13 de juliol.

En l’avaluació, la Comissió Europea ha conclòs que el pla espanyol compleix els 11 criteris necessaris per a l’aprovació. Subratlla que el 40% dels diners van a parar a transició ecològica –el mínim exigit a la regulació és el 37%- i el 28% a la transició digital, per sobre del 20% demanat. D’altra banda, l’executiu comunitari avala la inclusió d’inversions en innovació i recerca, així com en política social, sanitat i educació. A més, l’executiu europeu considera que el pla també compleix un «extens conjunt» de recomanacions econòmiques i socials fetes en els últims dos anys. Entre els compromisos establerts al pla, Brussel·les destaca la reforma del sistema de pensions per «preservar la seva adequació i la sostenibilitat a llarg termini» tot «donant suport una vida activa més llarga». La reforma final, apunta l’executiu comunitari, està «subjecta al resultat del procés de diàleg social».

L’avaluació també avala la reforma del sistema fiscal, la transformació del sector del turisme, l’ajuda per a la digitalització de les pimes i una llei per a la creació d’empreses. La CE també avala les mesures per «preservar» l’ocupació amb mesures per abordar la dualitat del mercat laboral, la precarietat i mesures per «reforçar les polítiques d’ocupació actives».