La nova terminal de granels sòlids d’ICL Iberia al Port de Barcelona ha rebut el premi a la Millor Infraestructura 2020 en el marc de la 5a Edició de la “Nit de les Infraestructures”, organitzada pel Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya. El lliurament del guardó va tenir lloc dimarts a l’auditori de Foment del Treball.

L’obra ha suposat una inversió d’ICL de 70 milions d’euros, en uns terrenys concessionats al Port de Barcelona durant 35 anys. La construcció ha estat desenvolupada per la Unió Temporal d’Empreses (UTE) de Dragados S.A. y ACSA Sorigué. La infraestructura va ser un projecte d’IDP Ingeniería y Arquitectura, dirigit per NTi Projects & Construction Management.

El projecte abasta 80.500 metres quadrats, que amplia el magatzem de potassa fins a 120.000 tones (ampliables a 160.000) i fins a 100.000 Tones pel que fa al magatzem de sal (ampliables fins a 140.000). La construcció reforça l’aposta pel ferrocarril, per portar el material al Port, ja que dobla la quantitat de mineral que es transportarà per via ferroviaria, fins al milió de tones, i augmentarà la capacitat de carrega anual en vaixell, de 800 mil tones a 4 milions. També s’incrementa la capacitat de carrega en vaixell en poder carregar 2 vaixells, -un de 70.000 tones i un altre de 30.000-, enfront dels 25.000 que es feia abans de la terminal nova. A més, la nova terminal incorpora millores mediambientals, amb un ús més intensiu del ferrocarril i amb els nous sistemes de captació de la pols als punts de càrrega i descàrrega. Les galeries externes són totalment tancades, i la generació d’electricitat es fa fa amb plaques fotovoltaiques a la coberta del edificis.

El Jurat vol posar en valor del projecte la col·laboració públic-privada, l’aposta d’ICL pel ferrocarril i la millora mediambiental que suposen les instal·lacions.