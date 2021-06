La Trobada Empresarial al Pirineu se celebrarà de nou de manera presencial, però canviant la seva ubicació per tal que els 600 participants previstos puguin gaudir-la seguint les mesures de seguretat que s’estableixin aquesta tardor per prevenir contagis de covid-19. Així, per primera vegada es durà a terme al Palau Municipal d’Esports de La Seu d’Urgell durant els dies 28 i 29 d’octubre, dates en què va tenir lloc la darrera edició en format virtual. L’eix central de la 32a edició d’aquestes jornades serà la «resiliència empresarial», amb qüestions relacionades amb la re-invenció de les empreses i la seva capacitat d’adaptació al nou paradigma econòmic post pandèmia. També es posarà el focus en la sostenibilitat i la innovació digital.

Per al president de l’associació organitzadora de l’esdeveniment, Vicenç Voltes, aquesta serà una edició molt especial perquè vol posar en valor «la resiliència empresarial i la capacitat d’adaptació dels empresaris, que han tingut vivències molt diferents en funció del sector de la seva activitat» arran de la pandèmia. Les jornades comptaran amb ponents com ara l’entrenador i preparador físic de tennis Toni Nadal, que oferirà una conferència que porta per títol «Tot es pot entrenar» i tractarà de la gestió de l’adversitat, amb valors i amb superació.

L’emprenedor belga i expert en economia blava, Gunter Pauli, parlarà sobre «Europa verda i digital», i, Xavier Marcet, president de Lead to Change, empresa de consultoria en innovació estratègica, tractarà el tema «Re-imaginar l’empresa». El primer dia de la trobada també hi haurà un espectacle sobre lideratge i superació i la Taula «Experiències empresarials d’èxit amb clau lleidatana».

Al dia següent s’ha programat la «Taula d’Economia i Salut» amb Jordi Gual i la «Taula d’empresaris», amb Maite Barrera, fundadora i managing parnet de Bluecap; Nandu Jubany, cuiner del restaurant Can Jubany, i Javier Faus, president de Meridia Capital. Per últim, hi haurà la «Taula de la nova economia digital», amb la participació de Mireia Trepat, CMO i cofundadora de Freshly Cosmetics; Marc Bigas, CEO de Skitude; el manresà Jaume Sanpera, CEO de Sateliot, i María Fierro, CEO de VIlynx.

Com en edicions anteriors, també està previst que hi hagi la conferència inaugural d’un representant de la Generalitat i una cloenda per part d’un representant del govern espanyol. La Trobada va néixer el juny del 1990 i es caracteritza per la presència d’una variada i plural representació d’empresaris, emprenedors i professionals.