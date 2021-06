Fibracat TV, el canal de TDT en català impulsat per l’operadora manresana de telecomunicacions Fibracat, ha guanyat el Premi a la Comunicació i la Divulgació de les TIC. Es tracta d’un guardó que atorga el sector TIC català en la seva trobada anual, La Nit de les telecomunicacions i la informàtica, celebrat dimecres a L’Auditori de Barcelona i que va inaugurar el vicepresident Jordi Puigneró.

La presidenta de Fibracat TV i cofundadora de Fibracat, Meritxell Bautista, va recollir el guardó acompanyada de la directora del canal, Maria Darnell, i va recordar com la creació d’un canal feminista s’havia qualificat de bogeria: «Ens van dir boges per emprendre un projecte com aquest, una tele per crear referents femenins en sectors com el de les telecomunicacions. Avui em pregunto si érem boges o valentes, perquè, després de només un any, ja tenim 225.000 telespectadors».

Fibracat TV, que dedica més del 50% de la programació a la tecnologia i l’empoderament de la dona, ha rebut el premi per la seva tasca de divulgació de les tecnologies de la informació i la comunicació.

La Nit de les telecomunicacions i la informàtica és l’acte institucional pioner i de referència del sector de les TIC i l’organitzen l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya. En la 26a edició, també han estat premiats l’emprenedor Carlos Blanco, la professora de Ciències de la Computació de la UPC Núria Castell, el CIO del SEM Raimon Dalmau i la iniciativa solidària CovidWarriors. El president del Club d’Innovació i Tecnologia de CECOT, Enric Barba, i la UPC han rebut els Premis d’Honor, i La Salle-Universitat Ramon Llull, un reconeixement especial.

Fibracat TV va començar a emetre fa just un any i s’acosta als 225.000 telespectadors diaris de mitjana. Arriba al 92% de Catalunya amb una proposta diferenciada: continguts innovadors en els formats i una programació centrada en la dona i la tecnologia (més del 50% del total).