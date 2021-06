El ministre de Consum, Alberto Garzón, va dir ahir que l’Executiu estudia una revisió de la fiscalitat de l’electricitat, amb una reducció «possible, hipotètica» del 21% al 10% de l’IVA al preu de la llum davant els signes de mesos complicats que llança el mercat.

Amb això al·ludia a aquesta mesura que Unides Podem vol negociar amb Transició Ecològica per poder rebaixar la factura de la llum de manera ràpida. El portaveu d’Unides Podem, Pablo Echenique, també va defensar en xarxes socials la necessitat d’aplicar aquesta reducció de l’IVA perquè el cost de les llars baixi «immediatament».

Durant una compareixença a la Comissió de Sanitat i Consum del Senat, Garzón va subratllar que el «mercat de futurs» energètic està avisant que hi haurà «setmanes i mesos complicats» per a tots els països, en el qual el preu de la llum continuarà augmentant.

Davant d’això, el titular de Consum va defensar que és el moment d’estudiar una revisió de la fiscalitat. Així, Garzón va subratllar que «cal ser conscients» que altres països de l’entorn tenen una fiscalitat «més baixa», que els permet «suportar millor» conjuntures de mercat alcista i que en el cas espanyol té un «component notable» de la factura.

«Els dic amb franquesa que la situació serà complexa. Amb el mercat de futurs tenim motius per a alarmar-nos, el mercat de futurs està avisant que el preu de l’energia continuarà creixent», va aprofundir, i va afegir que aquest panorama dona «motius suficients» que aconsellen una revisió de la «fiscalitat a la baixa», de cara al fet que les famílies puguin continuar afrontant la factura de la llum.

Per tant i per a «aturar el problema» des de «múltiples dimensions», conscient també que la fiscalitat és objecte de polèmica perquè evidentment té una funció recaptatòria, el ministre de Consum va al·ludir com a mesura «extraordinària» a la possibilitat de baixar l’IVA del 21 al 10% per abaixar el rebut de l’electricitat.