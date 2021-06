La campanya de bons per obtenir descomptes al comerç i la restauració de Manresa s’obre ara a la població de fora la ciutat amb per reforçar el paper de la ciutat com a capital comercial i incentivar la presència de clients de la comarca i d’altres indrets. La iniciativa es va iniciar a principis de juny i permet a la ciutadania obtenir un 20% de descompte per cada compra o consumició de 25 euros en establiments de comerç no essencial, bars o restaurants a través d’una aplicació que es pot descarregar a l’enllaç https://delocaly.com/ bons-manresa/.

Per poder-se beneficiar dels descomptes, els usuaris s’han de registrar prèviament i llavors obtenen cinc bons de cinc euros que poden bescanviar mitjançant els codis QR que genera la mateixa eina. Es poden utilitzar d’un en un o agrupats en un màxim de cinc. L’Ajuntament aporta el finançament íntegre dels bons –que puja a 200.000 euros– i estima que l’impacte econòmic que la campanya suposarà per al comerç de la ciutat serà d’un milió d’euros.