L’estudi Duplex Creativity de Santpedor ha rebut 3 premis en el Festival de Publicitat de Catalunya Open Creatiu 2021.

L’agència Duplex, que està especialitzada en branding, publicitat i disseny web i dirigida per Aida Garriga i Xevi Victori, ha aconseguit dos ors i una plata, i dos dels treballs guanyadors han estat per projectes manresans. Els ors han recaigut en el disseny de la imatge gràfica del nou disc de Buhos i el de la marca Manresa Comerç. La plata l’ha obtingut per la nova marca d’e-montepio. La segona plata ha estat per al projecte de John Lafond Fine Art Photography per Ginebra Puerto de Indias. Els bronzes han anat a parar a MC Advertising, per la peça Plantàstic!, i SCASC, S.A., per la peça del Congrés Internacional de l’Esport a les Grans Ciutats.

Els premis de l’Associació Empersarial de Publiciatat aposten per donar valor, visibilitat i reconeixement a tots els professionals del disseny gràfic i de la publicitat a Catalunya.

L’Associació Empresarial de Publicitat va celebrar dijous l’acte de la quarta edició dels premis Open Creatiu, en streaming i conduït per la presentadora Maria Cinta Méndez. El Festival de Publicitat de Catalunya Open Creatiu s’ha convertit en un referent del sector, i premia les millors campanyes publicitàries catalanes de l’últim any. L’Associació Empresarial de Publicitat explica que enguany la participació ha estat excepcional.