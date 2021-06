La comissió d’experts del Salari Mínim Interprofessional SMI ha recomanat al Govern que apugi el salari mínim el 2021 entre 12 i 19 euros, una proposta que la ministra de Treball, Yolanda Díaz, va assegurar que tractarà directament amb el president del Govern, Pedro Sánchez.

La comissió d’experts va lliurar ahir a la ministra de Treball les seves recomanacions per elevar l’SMI, actualment congelat en 950 euros, per situar-lo en el 60% del salari mitjà al final de la legislatura. Per a això, la relatora i presidenta de la comissió assessora per a l’anàlisi de l’SMI, Inmaculada Cebrián, va explicar que el salari mínim ha d’aconseguir, en el seu rang més alt, 1.049 euros en 14 pagues el 2023 (una alça del 10,4%), de manera que se sumarien 99 euros més al vigent. En el rang més baix, va afegir, l’SMI hauria de situar-se en 1.011 euros el 2023 (6,4% més), un increment de 61 euros el salari mínim legal vigent.

Respecte a la manera de dur a terme la pujada, el grup recomana que sigui progressiva, i s’acceleri els dos últims anys, però començant ara, el 2021.

Així, dona tres opcions: una pujada de 19 euros (2%), que el situaria en 969 euros, una de 15 euros (1,5%) fins a 965 i una de 12 euros (1,2%) fins a 962 euros.