El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya ha obert el període de sol·licitud de subvencions per a empreses de l’àmbit del comerç al detall, els serveis i moda. Aquests ajuts tenen la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial i de serveis en l’època post-covid, i fomentar la competitivitat i donar suport a la internacionalització de les marques catalanes de moda, la comercialització dels seus productes, la sostenibilitat i la tecnologia aplicada a la indústria de la moda.

El període de sol·licitud finalitza el 22 de juliol per a la línia de transformació digital i el 15 de juliol per a la línia de transformació i reactivació de la moda catalana. Les subvencions es concediran per ordre de sol·licitud i fins a esgotar el pressupost. La presentació de sol·licituds es farà a través http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2021/

Les empreses es poden acollir al programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses; al programa de suport per a l’obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments (convocatòria no oberta); i al programa per a la reactivació i transformació de la moda catalana.

Per a més informació es pot adreçar un correu al Centre de Desenvolupament Empresarial (CEDEM) de l’Ajuntament de Manresa: cedem@ajmanresa.cat.