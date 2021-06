El president del Govern, Pedro Sánchez, i el primer ministre italià, Mario Draghi, van advocar ahir per una aliança entre els seus dos països en el si de la UE per aconseguir una recuperació «justa i sostenible» després de la crisi provocada per la pandèmia de coronavirus.

Sánchez i Draghi van presidir a Barcelona la inauguració del 18è Fòrum de Diàleg entre Espanya i Itàlia, un esdeveniment que es perllongarà fins avui i que acull la seu de Foment del Treball. La patronal catalana va concedir al primer ministre italià la medalla commemorativa del seu 250è aniversari en reconeixement del seu «rigorós treball i compromís de servei públic». Una distinció que li van lliurar Sánchez i el president de Foment, Josep Sánchez Llibre.

Però no va ser l’única rebuda per Draghi a Barcelona, ja que hores abans havia assistit al tancament de la XXXVI Reunió del Cercle d’Economia on, també amb presència de Sánchez, el lobby empresarial li va lliurar el seu primer Premi a la Construcció europea. Els dos caps de govern van mantenir després una trobada al Palauet Albéniz, on van ser rebuts per l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en què van comentar qüestions de caràcter bilateral i europeu. Segons la Moncloa, van abordar la política migratòria de la UE, els plans de vacunació, el certificat digital covid i els assumptes prioritaris del G20, que aquest any presideix Itàlia. A alguns s’hi van referir tots dos en les seves intervencions d’obertura del Fòrum de Diàleg, on van coincidir amb les mateixes paraules en el potencial de treball conjunt que tenen Espanya i Itàlia: «Junts som més forts». Sánchez va cridar a «elevar la potència hispanoitaliana a la seva màxima expressió» per convertir-se en el «cor» del projecte europeu i impregnar els seus debats amb una identitat mediterrània. Va ressaltar que Itàlia i Espanya són la tercera i quarta economies de la UE i junts suposen el 25% del PIB de la zona euro. «És el pes de dos països quan anem de de bracet, una força posada sempre al servei de la Unió Europea», va dir.

Com a prova de la influència del treball conjunt a Europa, va citar els fons europeus per a la recuperació per la crisi causada per la pandèmia de coronavirus i que va subratllar que no haurien vist la llum si no hagués estat per la tasca d’Espanya i Itàlia. En la mateixa línia, Draghi va defensar aprofitar l’oportunitat que representen els fons Next Generation, «una ocasió única» per resoldre les deficiències i que «no són només números, objectius i terminis» sinó que simbolitzen que la UE té «una idea compartida de futur».