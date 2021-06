L’empresa santfruitosenca DEM, dedicada a donar solucions al sector de l’automoció, ha comprat una nova màquina que els seus responsables expliquen que ha comportat una inversió important i que els permetrà accedir a nous sectors.

DEM reporta que ha adquirit una màquina de mesurament per coordenades (MMC) de la multinacional Hexagon que permet el control dimensional model Global 12.30.10 amb un recorregut de fins a 3 metres de llargada, fet que la converteix en una instal·lació única a la comarca del Bages. La MMC Global d’Hexagon és el model líder mundial en sistemes de mesurament tridimensional i s’aplica als laboratoris i sales de control de qualitat dels fabricants de tot el món.

El gerent de l’àrea d’enginyeria, Ivan Domínguez, explica que han fet aquesta inversió per «poder garantir un control de qualitat satisfactori als nous productes que es fabricaran a DEM, donat que alguns s’aproximen als dos metres de longitud». Domínguez diu que «aquesta adquisició forma part d’un projecte molt important per a DEM que gira al voltant de la fabricació de nous productes per a nous sectors, com per exemple el sector de l’energia. A banda d’aquesta inversió, també s’ha adquirit un centre de mecanitzat de 5 eixos amb una bancada útil de 3000x800mm, que ens permetrà produir aquestes peces amb la qualitat requerida».