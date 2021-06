La secretària d’Estat d’Energia, Sara Aagesen, va defensar ahir descentralitzar la producció elèctrica i que es generi al mateix espai on es consumeix. Ho va dir a una taula rodona en el XVIII Fòrum de Diàleg Espanya-Itàlia juntament amb el president d’Aena, Maurici Lucena; el conseller delegat d’Enel, Francesco Starace, i el conseller delegat de Grimaldi Lines Espanya, Mario Massarotti.

Aagesen considera que la societat canvia el paradigma energètic cap a una energia neta, la generació de la qual és més barata, i va destacar que l’última dècada el preu dels panells solars ha caigut un 80%, i el dels molins eòlics, un 40%. Va dir que tant Espanya com Itàlia tenen el potencial per ser líders en aquest canvi de paradigma i va instar a fer-ho de manera garantista i buscar el debat social amb la societat civil: «Tenim les eines per fer-ho i no podem fallar». En tot cas, va subratllar que cal que la transició energètica sigui «justa i inclusiva i no pot deixar ningú enrere».