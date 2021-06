El col·lectiu Eixarcolant, amb seu a Jorba, acaba d’iniciar una campanya de micromecenatge per recaptar 100.000 euros per engegar un projecte que pugui demostrar que és possible desenvolupar un nou model de producció, distribució i consum d’aliments. Per fer-ho, el col·lectiu ha recuperat el forn de Jorba, un negoci amb 90 anys d’història i que veia perillar el futur perquè el forner es jubilava. La idea és produir només productes de proximitat i temporada «normalitzant l’ús de les plantes silvestres i les varietats tradicionals». A més, desenvoluparan un sistema de traçabilitat dels productes que permetrà al consumidor saber d’on venen les matèries primeres, quins pagesos les han cultivat o quin preu se n’ha pagat.

Amb el lema «Impossible és no fer res per canviar-ho tot», el col·lectiu anoienc Eixarcolant ha engegat una campanya de micromecenatge que s’allargarà fins al 23 de juliol a la plataforma Goteo amb el repte d’aconseguir 100.000 euros. L’objectiu del projecte és «demostrar que és possible desenvolupar un nou model de producció, distribució i consum d’aliments més sostenible, ètic i just, i que reverteixi positivament en el territori», segons explica el president de l’entitat, Marc Talavera. «Volem demostrar que és possible saber què hi ha al darrere dels productes que consumim i que els consumidors tenim la clau per poder transformar el territori i l’entorn econòmic», afegeix.

La idea és convertir el forn de Jorba en l’exemple que es pot construir un model agroalimentari diferent a escala global. Per això, el col·lectiu desenvolupa un sistema de traçabilitat associat als productes que es comercialitzaran des de Jorba. És a dir, a través d’un codi QR associat al tiquet de compra, el consumidor podrà saber d’on procedeix la primera matèria, quin pagès l’ha cultivat, quin preu s’ha pagat pel producte o quin marge de venda hi ha. «Pretenem generar un nou criteri de decisió de compra», assegura Talavera. «Som en l’era del capitalisme verd o greenwashing, en què tothom s’apunta a dir que tot és verd i sostenible, però necessitem comprovar-ho i saber què hi ha al darrere», apunta el president del col·lectiu. Eixarcolant creu que el model que volen implantar a Jorba es pot extrapolar a tot Catalunya i, així, volen contribuir a «posar la primera pedra d’un nou model agroalimentari».