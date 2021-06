El Govern obre aquest dilluns a les 9.00 hores el formulari d'inscripció prèvia per accedir als ajuts extraordinaris directes per a la solvència empresarial. Es tracta d'una línia de 993 milions d’euros adreçada al pagament de deutes de professionals autònoms i empreses afectats per la covid-19. El formulari vol simplificar el procediment, de manera que no caldrà fer cap altre tràmit posterior. El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha dit que la prioritat és donar resposta al gran volum de sol·licitants previst amb l'objectiu que el procediment de concessió i pagament sigui el més àgil possible. El tràmit telemàtic d’inscripció prèvia estarà obert fins al 30 de juny a les 15.00 hores.

En la concessió dels ajuts no es tindrà en compte l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds. D’aquesta manera, es valoraran amb els mateixos criteris totes les sol·licituds presentades dins del termini indicat i que compleixin els requisits.

El Govern de la Generalitat ha ampliat els sectors d'activitat que es podran acollir a aquesta línia d'ajuts, passant de 95 sectors previstos per la normativa estatal a 191, que sumen un total de 189.861 empreses.

Aquesta línia d'ajuts directes es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament. En concret, entren deutes i despeses meritades entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i que procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021. Pel que fa als costos, s’inclouen totes les despeses generades amb independència del nivell de producció durant el període subvencionable.

Ajuts de fins a 200.000 euros

La línia d'ajuts preveu diferents quanties segons la tipologia de sol·licitant. Les empreses i professionals autònoms que tributin per règim d’estimació objectiva de l’IRPF (sistema de mòduls) podran rebre una subvenció de fins a 3.000 euros. La resta de sol·licitants hauran d’acreditar un descens del volum d’operacions de més del 30%, i deutes de com a mínim 4.000 euros, i poden rebre entre 4.000 i 200.000 euros.

Entre els requisits hi ha exercir l'activitat en un dels 191 sectors d'activitat inclosos, haver exercit aquestes activitats el 2019 i el 2020 i seguir en actiu, tenir el domicili fiscal a Catalunya o establiment permanent i teniu deutes pendents de satisfer en els termes explicats, entre d'altres.

Un cop atorgat l’ajut, les empreses i els professionals autònoms beneficiaris hauran de mantenir l'activitat fins al 30 de juny del 2022, no podran repartir dividends ni aquest any ni el següent, no podran pujar les retribucions de l'alta direcció durant dos anys des de la concessió de l'ajut i destinar els diners rebuts a pagar els deutes declarats, entre d'altres.