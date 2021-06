Educatool, una eina educativa per a pares i mares, docents i professionals de la psicologia i l’educació, va rebre el Premi Molina Foundation en l’edició d’enguany del #SpinUOC, una jornada d’emprenedoria i transferència de coneixement de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Whoduniter, un servei d’e-learning i desenvolupament per a empreses basat en novel·les policíaques, va ser guardonat per votació popular, i Xatki, una plataforma d’orquestració de chatbot de codi obert, va rebre el premi del jurat al millor projecte emprenedor.

Els vuit treballs que van arribar a la final, desenvolupats en el marc de la comunitat de la UOC, van ser presentats en l’acte que va tenir lloc dijous a l’escenari de l’antiga fàbrica Damm de Barcelona. Els responsables dels projectes van disposar de poc més de cinc minuts per explicar-los davant actors i organitzadors interessats a implantar-los o bé promoure’ls en els seus àmbits productius.

Educatool, un dels guanyadors, es basa en troballes científiques que condueixen a l’èxit educatiu. Per la seva banda, Whoduniter, un altre dels guardonats, es basa en novel·les policíaques per tal de perfeccionar les habilitats socials dels participants i posar-les a prova en un procés d’aprenentatge pràctic immersiu, dinàmic i d’alt impacte en un entorn de ficció criminal, i Xatkit, el tercer guanyador, es pot fer servir per construir i executar tot tipus de chatbots intel·ligents combinant qualsevol nombre de components i proveïdors de NLP en funció de les necessitats del projecte.

Així, a part dels tres guanyadors, hi van participar Angular Technologies, un derivat que proporciona serveis de posicionament que exploten senyals de diverses ràdios per tal d’obtenir una posició 3D precisa en escenaris hostils per a GPS.

El projecte Fraud Research ofereix una plataforma al núvol que resol diferents casos d’ús en detecció de frau fent servir de manera ètica la intel·ligència artificial per tal d’evitar el frau amb dades de consum en serveis de subministrament com ara el gas, l’electricitat i l’aigua, en telecomunicacions, en serveis bancaris o en tots els que proporciona l’administració. Un altre treball, Mocoto, se centra en un sistema mòbil de detecció de la superfície corneal que fa servir l’app MoCoTo per tal d’avaluar la salut visual.

Opground ofereix la possibilitat de connectar oportunitats laborals amb programadors, buscant, aplicant i passant les primeres entrevistes de manera automàtica per a ells, per tal que les empreses, que reben els perfils més adequats en menys de cinc minuts, connectin amb els més apropiats. D’aquesta manera, el sistema replicador d’entrevistes virtual i automàtic permet fer les connexions tal com ho faria un recruiter però un 60-80% més ràpid, i així es converteix en el primer reclutador virtual.

I el vuitè projecte, Peacebuilder, ofereix una plataforma innovadora per a la resolució de conflictes en línia (ODR) amigable via web o aplicació mòbil, que agilitza i sistematitza la resolució de conflictes entre individus i proveïdors de serveis.