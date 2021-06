Televisors intel·ligents, ordinadors d'alta gamma, drones, llibres i fins i tot paquets de 20.000 màscares contra la covid-19 sense utilitzar. Amazon està destruint milions de productes en bon estat que no ha venut en la seva plataforma de comerç digital. Un escàndol mediambiental fins ara no documentat.

Així ho ha destapat aquest dilluns una investigació de canal britànic ITV News, que ha aconseguit obtenir un enregistrament encobert del que passa a l'interior del magatzem que el gegant tecnològic nord-americà té a Dunfermline, Escòcia. Un treballador de l'empresa va aconseguir colar una càmera que ha registrat com a tot aquest material intacte és apilat en caixes marcades per "destruir".

La televisió britànica també ha obtingut documents interns que proven que a Dunfermline es van destruir més de 124.000 productes durant una setmana. I aquest és només un dels 24 centres logístics d'Amazon que operen al Regne Unit, amb la qual cosa s'estima que el volum de béns nous o retornats sense utilitzar que són eliminats és molt més gran. En el mateix període que mostren els documents obtinguts, Amazon va etiquetar 28.000 articles per ser donats.

"En general, el 50% de tots els articles estan sense obrir i encara en el seu embolcall retràctil. L'altra meitat són devolucions i estan en bones condicions", explica un exempleat sota condició d'anonimat. "El personal simplement s'ha tornat insensible al que se'ls demana que facin".

La investigació ha rastrejat els camions en els quals es traslladaven tots aquests productes en bon estat per ser abocats en centres de reciclatge i fins i tot en abocadors. De la cadena de producció directament a la paperera.

A què es deu, doncs, aquest malbaratament? L'article assenyala que la raó és que als proveïdors d'Amazon els resulta més econòmic desfer-se d'aquestes mercaderies que pagar perquè romanguin emmagatzemades en els centres del major minorista en línia del món.

Aquest model econòmic no és il·legal. Després de ser consultat per ITV News, Amazon ha assegurat que està treballant "cap a un objectiu d'eliminació zero de productes", mentre desmenteix que aquesta matèria rebutjada estigui sent eliminada en abocadors. El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha assegurat davant les càmeres que s'investigarà aquesta "acusació a una societat consumista".