El Govern impulsarà la presència de 56 empreses, entitats i centres tecnològics al seu estand –batejat com a Digital Catalonia- al Mobile World Congress (WMWC), que se celebrarà entre el 28 de juny i l’1 de juliol al recinte Gran Via de la Fira de Barcelona. Alhora, l’Executiu donarà suport a la participació de 42 start-ups’catalanes al 4YFN, l’espai del MWC destinat a les empreses emergents. Entre les accions més rellevants per part del Govern en l’edició d’enguany, destaca una demostració en directe de conducció connectada i remota amb 5G. Sota el lema «5G is the new mobility», la prova serà un projecte conjunt del Departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals, la CCMA, la Fundació i2CAT i Robots MiR.

La demostració, que també tindrà la col·laboració de Vodafone i Cellnex, es presentarà el primer dia del MWC, i hi haurà demostracions presencials en directe de vehicle connectat i controlat amb 5G tots els dies del congrés. «Mostrarem que aquesta tecnologia ajudarà a millorar la mobilitat del futur, fent-la més eficient i, sobretot, més segura», subratlla el Govern.

Al mateix comunicat publicat ahir, l’Executiu subratlla que el 5G millorarà la teleassistència d’un conductor en carretera i facilitarà informació sobre la conducció en temps real davant una situació de risc. «Gràcies a la baixa latència i a l’ample de banda de la cinquena generació de telefonia mòbil, els vehicles es podran comunicar amb les infraestructures, proporcionant una informació en temps real cabdal per millorar la seguretat viària i l’eficiència de la mobilitat», afegeix.

Al mateix estand del Govern, les empreses també podran presentar els seus productes i reunir-se amb altres companyies o entitats per accedir a nous contactes.

Tot i que l’edició d’enguany tindrà un format híbrid –combinarà la presencialitat i els actes online per la covid-19-, el Govern assegura que el MWC representa «la reactivació de les grans fires i congressos a Catalunya i arreu del món». «És la recuperació d’una activitat amb un important impacte directe i indirecte en l’economia catalana i en la projecció internacional de Catalunya com a hub tecnològic», conclou.