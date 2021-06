El nombre de concursos necessaris a empreses el 2020 va ser de 135 pels 232 del 2019, xifra que representa un descens del 42%, segons l’Anuari de l’Estadístic Concursal 2020 del Col·legi de Registradors. El Col·legi de Registradors ho atribueix a la moratòria concursal, establerta en el reial decret llei 8/2020 de 17 de març de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la covid-19 i les ampliacions superiors. A més, els concursos necessaris d’empreses han representat el 3,6% del total. Tot i registrar-se un 5% menys de societats concursades, els passius afectats per procediments concursals van augmentar un 6% respecte al 2019. El perfil és el d’una empresa del sector serveis (no immobiliaris) inicia el procediment amb 12 anys d’edat i té més de sis treballadors. Aquest any, el seu passius superava els 300.000 euros, molt per sota els 400.000 del 2019 i els quasi 600.000 del 2015.