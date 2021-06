L’empresa extractora de sal amb seu a Súria, ICL Iberia, carrega aquesta setmana un gran vaixell al port de Barcelona amb 45.000 tones de potassa granular procedent de la conca potàssica del Bages amb destinació al Brasil. Segons informa l’empresa, es tracta de la primera vegada que ICL carrega una megavaixell amb potassa. La previsió és que a mitja setmana l’operació hagi finalitzat i el vaixell salpi de la nova terminal d’ICL al port de Barcelona en direcció als ports d’Itaqui i Rio Grande, al Brasil.

L’ús de megavaixells per al transport de mineral, tant potassa com sal, és possible per la gran capacitat de la nova terminal portuària d’ICL, que es va inaugurar l’estiu del 2020. L’empresa informa que l’ús d’aquest mitjà de transport permet una important reducció de la petjada de carboni i converteix l’activitat minera en més sostenible i eficient. ICL ha calculat que reducció d’emissions serà del 28% respecte de la situació anterior, quan el transport es feia amb embarcacions més petites.

La terminal al port de Barcelona d’ICL forma part del projecte industrial de l’empresa per al desenvolupament de la conca minera del Bages i va comportar una inversió de més de 77 milions d’euros. La instal·lació té una capacitat de càrrega de vaixells de gairebé els 4 milions de tones, ja que ofereix la possibilitat que se’n puguin carregar 2 simultàniament.