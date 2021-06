Efectivament, a Pimec ja fa més de 100 dies de les concorregudes eleccions guanyades sense matisos per l’actual president, Antoni Cañete, i tota la seva junta de la qual m’honra formar part.

Conèixer les institucions des de dins hauria de ser un exercici obligatori per a tothom. És de dins que palpes i pateixes les dificultats per trobar solucions que haurien de ser immediates.

Una patronal com Pimec, amb tantes sectorials i amb presència a tot el territori i a les taules de diàleg com a agent social, és l’enemic a batre, però és justament aquesta presència el que la fa forta i invulnerable, com els darrers resultats electorals van deixar clar.

Des de la meva posició activa en les sectorials de comerç i persones autònomes, observo un pas endavant que segur que ens aportarà progressos per a la millora de tots els representats.

Ens trobem en una època de canvis en què cal, per damunt de tot, cedir quan toca per empènyer quan cal.

Som una patronal que hem de representar tot el gruix de les pimes i persones autònomes i aquesta premissa, clara i contundent, ens mou en totes les decisions que es prenen.

La protecció del nostre teixit productiu no és gratuïta ni capriciosa, és necessària en la mesura que se’n deriven aspectes socials, territorials i, per què no, de sostenibilitat que ens fan essencials per a l’esdevenidor del nostre poble i de la nostra gent.

Aquests primers 100 dies ho han deixat ben clar: treballem per la gent i amb la gent, som activistes, activistes empresarials, com deia el nostre eslògan de campanya.

La bona sintonia amb el legislatiu, necessària sigui quin sigui el seu color, no sempre s’entén. També fem pedagogia en aquest sentit, ja que no es tracta d’etiquetar, es tracta de fer i a Pimec no es para.

Hem incorporat noves sectorials, molt importants, com la de la dona –recordo que més del 50% dels llocs de treball del comerç els ocupen dones.

Hem format part molt activa en la creació de Conpymes, la qual cosa ens ha de permetre ser allà on realment es decideix, que ara com ara és a Madrid. L’empresariat i les persones autònomes amb anhels de futur vivim i patim el present i aquest, avui dia, és el que és.

Hem instat les administracions a buscar solucions en el tema polític que facilitin el desenvolupament econòmic i ens permetin créixer, proposant els indults als presos polítics com un primer pas per a la necessària negociació. Se’ns va criticar i ara s’aplaudeix...

En fi, com veieu, Pimec camina decidida endavant, amb projecte, amb il·lusió i amb l’afany de liderar una recuperació sòlida i esperançadora. Som futur i aquesta responsabilitat és la que ens mou.

L’activisme empresarial no és exclusiu; és inclusiu i determinant per assolir el benestar dels treballadors i les treballadores i per assegurar-nos entre tots que les generacions que ens empenyen hi vegin oportunitats i futur.

Ho hem per ells, ho fem per tots!