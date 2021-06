La capital del Bages serà escenari, del 7 al 10 de juliol, de diferents conferències i tallers gratuïts en el marc de la primera edició a Manresa de la Mobile Week, una iniciativa vinculada al Mobile World Capital Barcelona que té per objectiu apropar la tecnologia a la ciutadania, així com generar un espai de reflexió sobre el seu impacte en la vida quotidiana (vegeu Regió7 del 15 de juny). Algunes activitats es faran de forma virtual i d’altres presencialment, tenint en compte totes les mesures anticovid. Les sessions estaran conduïdes per ponents i experts reconeguts del món digital. Les persones interessades a assistir en alguna de les sessions, ja es poden inscriure a la pàgina web https://mweek.com/manresa/. Manresa Mobile Week l’impulsa l’Ajuntament de Manresa, que assumeix els 10.000 euros de pressupost del programa, amb el suport de TIC Bages i la UPC. També compta amb la participació de la FUB, Althaia o la Cambra de Comerç, entre altres.

En aquesta tercera edició a Catalunya de l’esdeveniment -que arribarà a un total de 18 municipis- els programes giraran al voltant de tres eixos: la protecció de la privacitat i dades a Internet, les habilitats professionals digitals que està demanant el mercat i el paper que desenvolupa la tecnologia durant les crisis. A Manresa, el focus s’ha posat principalment en el segon eix, amb la voluntat d’apropar la tecnologia i el coneixement a l’empresa, i de vincular els centres de formació a la indústria de la comarca.

Entre les activitats vinculades a aquest segon eix, destaca la xerrada dirigida a empreses perquè coneguin les tecnologies 4.0 i perquè aprenguin com les poden aplicar per millorar la seva competitivitat, la conferència sobre com ha d’afrontar el petit comerç la transformació digital, l’Afterwork entre empreses, centres formatius i professionals de les TIC al Bages o el taller per aprendre a crear un e-commerce, entre altres. El programa també inclourà altres propostes adreçades a tots els públics com ara una xerrada sobre intel·ligència artificial aplicada a la salut, una conferència sobre la integració dels robots en la nostra vida quotidiana o un taller per aprendre a reparar els aparells elèctrics i electrònics espatllats. També hi haurà una xerrada sobre publicitat i influencers que reunirà el youtuber Jordi de Mas i Rosa Tous, vicepresidenta corporativa de la joiera Tous.

La inauguració de la setmana tindrà lloc el 7 de juliol a 2/4 de 7 de la tarda al Museu de la Tècnica, amb l’alcalde Marc Aloy, Txell Bautista, de Fibracat, i la professora de la UOC Mar Sabadell.