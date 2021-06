Els sindicats de CaixaBank han redactat una carta dirigida al president de la Fundació La Caixa, el manresà Isidre Fainé, perquè intervingui en les negociacions de l’ERO a l’entitat. En la missiva, els representants dels treballadors lamenten que la plantilla hagués de convocar la primera vaga general en la història del banc i demanen ajuda al directiu, a qui consideren una persona «indispensable» dins el grup.

«Li preguem que posi seny a aquesta situació crucial per a la supervivència de l’empresa i la seva obra social», apunten. Per altra banda, en la reunió entre direcció i sindicats celebrada aquest dimecres, l’entitat ha demanat moviments «més significatius» per arribar a un acord quan falta una setmana perquè s’esgoti la pròrroga. En la carta publicada ahir, els sindicats apunten que la vaga de dimarts va ser un dia «trist». «Cregui que no ens sentim orgullosos; la plantilla de CaixaBank volem passar a la història pel nostre esforç, dedicació i compromís», escriuen.

No obstant això, recorden que l’ERO presenta unes condicions «inassolibles» pels treballadors i lamenten que la reputació de l’empresa «hagi passat a un segon pla». «Vostè sempre ha destacat la tasca de la plantilla, la que sempre ho ha donat tot per l’entitat i l’ha omplert d’èxits», continuen. En aquest sentit, veuen «indispensable» que es produeixi un «canvi de rumb» per evitar que una situació «mai imaginada pels empleats». «Estem convençuts que vostè pot ser una peça clau de la solució, com ja ha demostrat en tantes ocasions», conclouen.

La carta arribava el mateix dia en què se celebrava la darrera reunió entre CaixaBank i els sindicats, una trobada on van tenir lloc pocs avenços pel que fa a la negociació de l’ERO. La representació legal dels treballadors insisteix en la necessitat que les sortides siguin voluntàries i la creació de nous equips de suport per cobrir certes places, entre d’altres qüestions.