El Govern i els agents socials han aplanat el camí per tancar un acord sobre el primer paquet de la reforma de les pensions, que podria tenir lloc a la reunió que mantindran dilluns, un cop s’han acostat posicions per a la derogació del factor de sostenibilitat.

Segons van assenyalar a Efe fonts del diàleg social, els últims dies s’hauria desbloquejat aquest punt, que mantenia encallat l’acord, amb una postura que satisfà totes les parts, mentre que s’ha continuat avançant en altres temes que seguien pendents. «Està avançat encara que queden serrells», van coincidir a assenyalar les diferents fonts consultades.

Fonts de CCOO van subratllar que l’acord «encara no està tancat» i que a la reunió de dilluns esperen que es tanquin totes les qüestions que queden per determinar. També UGT va assenyalar que l’acord no està tancat i que també esperen poder tancar tots els aspectes a la reunió de dilluns.

Segons va avançar la Cadena Ser, el text normatiu de la reforma inclourà finalment la derogació d’aquest factor quan la nova reforma entri en vigor, que està previst per al gener del 2022. Alhora, es recollirà un compromís ferm de negociació entre l’Executiu i els agents socials per reemplaçar aquest factor pel mecanisme d’equitat intergeneracional compromès amb Brussel·les en el pla de recuperació.

Fonts la Seguretat Social van evitar donar detalls sobre l’estat de la negociació que s’ha prolongat durant mesos i únicament van assenyalar que «s’estan ultimant petits detalls».

La derogació tant de l’índex de revaloració de les pensions com del factor de sostenibilitat, tots dos inclosos en la reforma del PP del 2013, ha estat el principal reclam en matèria de pensions per als sindicats i així quedava recollit a l’esborrany de l’acord de la reforma, que va transcendir el mes de maig.

Amb tot, com van explicar les fonts consultades, la posició de la Seguretat Social va canviar quan es va transposar l’acord a la redacció normativa, cosa que atribueixen a «algun desacord» en el si del Govern, i que sembla solucionat i que podria donar lloc a un acord del diàleg social dilluns que ve.