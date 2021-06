La producció de vehicles es va desplomar el 37,8% al maig a l’Estat, fins a les 182.838 unitats, en relació amb el 2019 com a conseqüència de la manca de semiconductors, segons la patronal Anfac, La falta de subministrament de microxips és un problema al qual s’enfronten els fabricats des de principis d’any tant a l’Estat com a escala europea i s’afegeix a la debilitat de la demanda i dels mercats d’exportació. Quant al període acumula des del gener, la caiguda de la producció és del 19%, fins a arribar a les 1.032.861 unitats fabricades. Les previsions apunten a l’escassetat de microxips s’allargarà fins almenys el primer semestre del 2022, segons Anfac.

Precisament, Seat va confirmar dimarts que tancarà la planta de Martorell tres dies pels problemes derivats del subministrament mundial de semiconductors i que els torns de producció de la línia 3, que fabrica l’Audi A1, s’han desconvocat fins al 2 de juliol. Tenint en compte que la planta no tenia previst obrir el 23 i 24 de juny, coincidint amb Sant Joan, la fàbrica no tornarà a treballar fins dimecres de la setmana vinent. Seat ja s’ha vist obligada a tancar la línia 3 des de dijous de la setmana passada per falta de xips.

La resta de mercats europeus també registren caigudes fins al maig, com el francès (-22,7%), l’alemany (-26,7%), el britànic (-30,8%) i en menor mesura (-19,3%), i no arriben encara als nivells del 2019, any amb què es fa la comparativa perquè el 2020 l’activitat es va aturar setmanes per la pandèmia.