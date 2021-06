Ignacio Hernando de Larramendi, fidel als seus principis, va establir el 1965 que la companyia havia de guiar-se per un «esperit social públic» i retornar a la societat cada any part dels seus ingressos.

Aquest afany de servei i solidaritat va cristal·litzar deu anys més tard en la creació de la Fundació Mapfre, que els últims 45 anys ha desenvolupat un ambiciós programa de projectes i activitats a Espanya i a tot el món.

El seu compromís amb la societat se centra en cinc grans àrees: l’acció social, la cultura, la promoció de la salut, la seguretat viària i les assegurances.

En l’actualitat, diversos programes de la Fundació afavoreixen la integració dels col·lectius en risc d’exclusió social, fomenten l’educació com a pilar essencial de desenvolupament i impulsen la incorporació al treball de les capes socials més desfavorides. El seu projecte «Juntos Somos Capaces», per exemple, ha aconseguit inserir laboralment en l’última dècada gairebé 4.500 persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental.

Solidaritat anticovid

Conscient de la profunda ferida causada pel coronavirus i fidel a la seva vocació altruista, Fundació Mapfre s’ha bolcat en l’esforç col·lectiu per doblegar la malaltia i pal·liar els seus efectes sanitaris, socials i econòmics més greus.

Des que es va declarar la pandèmia, la Fundació ha invertit 45 milions d’euros (35 el 2020 i 10 el 2021) a fer front a la covid-19. L’any passat es van fer nombroses accions que van beneficiar prop de quatre milions de persones en 27 països. Es van destinar, en total, 20 milions a donacions de material sanitari, 5 milions a la recerca científica de la malaltia en col·laboració amb el CSIC i 10 milions a l’assistència de col·lectius vulnerables.

Els deu milions assignats a aquest any 2021 es destinen a projectes fonamentalment d’abast social a Amèrica Llatina.

Més enllà de l’actual emergència sanitària, els programes socials de la Fundació sumen 30 milions de beneficiaris els últims cinc anys.

L’impuls a la recerca científica i la formació de professionals en l’àmbit de la salut és un altre dels eixos sobre els quals pivota l’acció de Fundació Mapfre, que desenvolupa diverses activitats dirigides a fomentar els hàbits de vida saludables.

La seguretat viària, l’educació financera, la innovació social i la documentació sobre l’activitat asseguradora són també camps pels quals aposta la institució.

Exposicions històriques

Un altre dels grans eixos de la Fundació Mapfre, al llarg del seu gairebé mig segle d’història, és l’impuls de la cultura. La qualitat de les seves nombroses exposicions artístiques s’ha convertit en aquest temps en un clar senyal d’identitat reconeguda pel gran públic.

El 2008 la Fundació va obrir les portes d’una seu al centre de Madrid, en ple «passeig de l’art», que s’ha convertit en exponent de l’oferta cultural de la capital i que ha acollit algunes de les mostres més rellevants dels últims anys. Destaca, per exemple, l’exposició «Impresionismo. Un nuevo renacimiento», que l’abril del 2010 va batre rècord d’afluència amb prop de 300.000 visitants. I a Barcelona, es va inaugurar l’any passat el Centre de Fotografia KBr.

L’acció cultural de la Fundació traspassa fronteres. El 2012 la mostra «Impresionistas i postimpresionistas» va concitar l’interès de més d’un milió de brasilers a São Paulo i Rio de Janeiro.

Ignacio Larramendi i les fundacions

Mapfre era una mutualitat, i un dels orígens d’aquestes associacions eren els socors mutus per poder afavorir un nombre més gran de persones. No és estrany, per tant, que quan Mapfre ja tenia prou envergadura, Ignacio Larramendi pensés en com poder ajudar encara més gents en la societat espanyola, encara que no fossin mutualistes.

I encara que no es va constituir fins al 1975 la Fundació Mapfre, per contribuir a la satisfacció de necessitats relacionades amb la seguretat, ja des del 1969 impulsava la seva creació… Després, fins a la seva jubilació operativa, es van constituir a Mapfre nombroses fundacions, totes amb el nom Mapfre, per a les àrees d’estudis, cultura, medicina, Amèrica i altres, unificades avui en la Fundació Mapfre.

No és estrany per això que quan li arriba la jubilació a Mapfre, pensi en utilitzar totes les compensacions que se li atorguen per crear la seva pròpia fundació, que dedica al seu pare, el polític tradicionalista i advocat Luis Hernando de Larramendi, a qui pensa que no ha dedicat tota l’atenció que potser la seva absorbent activitat empresarial ha impedit que li dediqués.

I d’acord amb aquesta dedicació al seu pare i a la seva trajectòria, estableix a la Fundació avui anomenada en el seu honor Ignacio Larramendi quatre objectius:

El primer, en sintonia amb la seva arrelada fe catòlica, el foment de la caritat en les relacions socials com a expressió concreta de l’amor i preferència pels febles de l’Església, la qual cosa es tradueix en la dedicació d’una part rellevant del seu pressupost anual a una activitat de beneficència social.

El segon, la promoció i anàlisi de les institucions independents com a mitjà d’optimació de recursos i dinamització de la societat, recordant aquest caràcter d’institució independent que és Mapfre.

En tercer lloc, i recordant la febril activitat política del seu pare com a tribú tradicionalista, l’estudi de la influència històrica de l’acció del carlisme en la societat espanyola, que s’ha traduït en el suport a publicacions històriques especialitzades, com la revista Aportaciones i la creació d’un Premi Internacional d’Història del Carlisme, ja en la seva divuitena edició, a través del qual han estat publicats més de 40 llibres.

I, finalment, la promoció d’estudis i actuacions de caràcter científic d’interès general no lucratiu, que s’ha plasmat en la creació de les Biblioteques Virtuals Ignacio Larramendi.

És per això perfectament comprensible que aquesta Fundació Ignacio Larramendi hagi fet tot el possible perquè, amb motiu del seu centenari, sigui coneguda la seva labor i serveixi d’estímul i exemple a d’altres, perquè cal no oblidar que aquesta Fundació és una generosa aportació, tant d’Ignacio Larramendi com de la seva esposa, així com de tots els seus fills, ja que s’hi troba tot el patrimoni familiar, que bé va deixar dit en una entrevista que se li va fer a La Razón poc abans de morir: «No vull deixar fills de ric»…