La portaveu del Govern espanyol i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va avançar ahir que el seu executiu vetarà al Congrés la rebaixa de l’IVA del 21% al 10% a les perruqueries que es va aprovar dimecres al Senat sense el vot del PSOE. Segons Montero, «quan vagi al Congrés el Govern exercirà el seu dret a veto» perquè «és impossible i produeix desgovern que s’aprofitin lleis que no tenen res a veure amb la qüestió per afectar la política d’ingressos» de l’Estat, que és «una competència exclusiva del Govern» espanyol. «El Govern ha de garantir que pot exercir les seves competències segons les previsions», va dir, i «no es pot posar en qüestió la política de despesa i d’ingressos» via una esmena al Senat. Tot plegat després que el PP aconseguís aprovar dimecres dues esmenes transaccionals a un projecte de llei de frau fiscal. Les esmenes rebaixaven l’IVA de les perruqueries del 21 al 10% i congelaven l’augment de l’impost de matriculació fins al 31 de desembre del 2021.