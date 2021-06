L’economia espanyola va caure el 0,4% el primer trimestre de l’any, respecte als tres últims mesos del 2020, segons les dades del PIB que va fer públiques ahir l’Institut Nacional d’Estadística (INE). És una dècima inferior a la dada avançada a finals d’abril, quan l’INE va situar la caiguda en el -0,5%. La variació anual es va situar en el -4,2%, també una dècima menys respecte a l’avançat d’abril, davant del descens del -8,9% del trimestre anterior. La contribució de la demanda interna al creixement interanual del PIB va ser de -2,2 punts, és a dir, 4 punts superior a la del quart trimestre. Per la seva banda, la demanda externa va presentar una aportació de -2,0 punts, set dècimes més que el trimestre passat. En la interna, la despesa en consum final va caure l’1,7% en relació amb el mateix trimestre del 2020, xifra que representa un increment de 4,1 punts a la dels últims tres mesos de l’any passat. La despesa en consum final de les llars va experimentar una taxa interanual del -3,5%, 5,9 punts més que el trimestre anterior, mentre que la despesa final en consum de les administracions públiques va créixer el 3,2%, 1,3 punts menys que els darrers tres mesos del 2020.

Quant a la demanda externa, l’exportació de béns i serveis va presentar una variació del -10,7% respecte al primer trimestre del 2020, que suposa 5,6 punts més que el trimestre anterior. L’acceleració va ser per un augment de les taxes interanuals de les exportacions de béns, del -0,6 al 3,1%, i de les de serveis, del -48,5% al -42,6%. Les importacions de béns i serveis van experimentar una variació del -5,2% respecte al mateix trimestre de l’any anterior, 4,2 punts més que el quart trimestre. El menor decreixement s’explica per l’augment de les importacions de béns, del -4,3% al -0,4%, acompanyat per un increment en la taxa de variació interanual de les importacions de serveis, del -30,5% al -26%.

D’altra banda, el valor afegit brut de les branques industrials va augmentar el 0,9% respecte al mateix trimestre del 2020, un augment de 4,5 punts respecte a la variació interanual registrada en el trimestre anterior. Dins d’aquestes, la indústria manufacturera va registrar una taxa del 0,7%, és a dir, 4,4 punts més que la del trimestre precedent. El valor afegit brut de la Construcció va variar el -10,1% en taxa interanual, 2,6 punts més que el trimestre anterior.