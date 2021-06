El ministre de Transports, José Luis Ábalos, va advertir ahir la Generalitat que l’aeroport del Prat ha d’esdevenir un hub, i per tant la seva operativa no pot estar «dispersa» en altres punts. És la resposta a la posició del Govern, que reclama a l’Executiu que a més de dur a terme l’ampliació de l’aeroport del Prat prevegi inversions als aeroports de Reus i Girona. Segons Ábalos, «una altra cosa és que puguem abordar altres aeroports per necessitats més concretes, però un hub no es pot disgregar, perquè, si no, perd tot l’interès».

Ábalos va fer aquestes manifestacions en una entrevista a Ser Catalunya. Segons el ministre, l’aeroport de Barcelona és «un instrument molt important per a Catalunya» perquè en un any normal «representa 40.000 llocs de treball directes i 116.000 en total, el 6,8% del PIB de Catalunya».

Per aquest motiu va defensar el projecte d’inversió del seu Executiu. «Tenim de termini fins al setembre per encaixar aquestes inversions», que «són 1.700 milions d’euros d’inversió per generar més de 83.000 llocs de treball directes i 375.000 llocs entre directes i indirectes». «És una inversió molt important que si no la fem ara quan arribi el 2031 –quan les previsions apunten que l’aeroport podria col·lapsar- hauríem d’anar al 2036»

Respecte a l’oposició d’alguns sectors per l’impacte mediambiental que pot generar l’ampliació, Ábalos va admetre que «és veritat que hi ha problemes ambientals», però va destacar que «el mateix pla preveu una recuperació del delta del Llobregat». Va recordar que la Generalitat «ha de tramitar el pla especial de protecció del delta del Llobregat perquè AENA pugui dur a terme la renaturalització dels aparcaments situats dins de l’espai protegit». «Òbviament hem d’integrar les qüestions mediambientals al projecte», i «pensem que és possible encaixar-les».

Segons el ministre, Govern espanyol i Generalitat han acordat fer una «taula tècnica» per tenir clars els impactes abans d’adoptar una decisió política.