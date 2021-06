El Port de Barcelona ha recuperat l'activitat de creuers internacionals aquest dissabte, amb l'arribada del primer vaixell després de catorze mesos d'aturada. Un buc d'MSC ha arribat a port a les sis del matí amb 1.500 turistes que han embarcat a ports italians. Es tracta sobretot de viatgers italians i també alguns alemanys. A Barcelona, a més, embarcaran 500 viatgers més abans que el vaixell reprengui la seva ruta, pels volts de les quatre de la tarda.

Tot i que no hi ha encara una previsió concreta de com continuarà aquesta represa de l'activitat, el Port de Barcelona preveu noves escales a partir del mes de juliol, amb les companyies Tui, Costa i Aida. A l'agost arribaran també les companyies nord-americanes Royal Caribbean i Norwegian.

La represa de l'activitat serà gradual i en cap cas s'arribarà a les xifres del 2019, quan Barcelona va rebre 850 creuers i 3,2 milions de passatgers, segons ha destacat la subdirectora general de Comercial i Màrqueting del Port de Barcelona, Carla Salvadó. L'impacte dels creuers en un any normal és, a Barcelona, de 9.000 llocs de treball i 1.000 milions d'euros d'impacte econòmic.

L'obertura del sector es va anunciar el 7 de juny i en les darreres setmanes les navilieres estan reprogramant les seves rutes per poder incloure Barcelona. La primera que ho ha fet és MSC, que des del passat mes d'agost de 2020 ja feia creuers amb rutes nacionals per Itàlia i Grècia amb alguns dels seus bucs.

Aquesta setmana MSC ha afegit el Port de Barcelona a la ruta del Grandiosa, que ve de passar per Gènova, Civitavecchia, Nàpols, Palerm i Malta. El vaixell pararà també Liorna i València a partir del 30 de juny. "Confiem molt en l'interès dels clients per tornar a viatjar. La demanda està a nivells de 2019", afirma el director general d'MSC a Espanya, Fernando Pacheco.

A més del Grandiosa, la italiana portarà també a Barcelona el nou MSC Seashore a partir del mes d'agost. També durant l'estiu han confirmat la seva presència altres navilieres que durant els darrers mesos han fet rutes nacionals, com Tui, Aida o Costa. També les nord-americanes Royal Caribbean i Norwegian faran rutes des de Barcelona a partir de mitjans d'agost.

Rastreig de passatgers

Un dels canvis més destacat respecte els creuers del 2019 afecten enguany la vida a bord del creuerista, tot i que des d'MSC asseguren que els protocols covid-19 permeten gaudir de l'experiència sense pràcticament "limitacions". Les excursions, per exemple, són sempre en grups bombolla i no es pot baixar del vaixell lliurement, fora del circuit de les excursions.

Pel que fa a la restauració, s'ha eliminat el servei de bufet i tots els àpats són servits pel personal per tal de minimitzar els contactes. La tripulació està tota vacunada i els clients s'han de fer almenys tres test d'antígens: 48 hores abans de la sortida, a l'embarcar i al desembarcar al port de destí.

Una de les principals novetats és el rastreig i geolocalització dels passatgers per evitar la propagació del virus en cas que es doni algun positiu. Tots els passatgers duen una polsera que els geolocalitza i en cas de positiu la companyia pot rastrejar els seus moviments per saber amb quins altres passatgers ha estat en contacte i activar així els protocols de seguiment.

Per tal de garantir les distàncies, l'aforament està limitat al 70%, tot i que en aquest primer creuer d'MSC amb parada a Barcelona, l'ocupació està al voltant del 50%. L'objectiu de la companyia és que a l'agost embarquin a Barcelona uns 1.000 passatgers setmanalment, respecte els 500 que ho han fet aquest dissabte.

La companyia explica que l'experiència dels darrers mesos amb els creuers nacionals per itàlia els permet ser optimistes. Només han registrat un contagi en un membre de la tripulació en tots aquests mesos i els positius entre passatgers són d'un màxim de 10 setmanals, d'entre un volum de més de 2.000 passatgers. Són dades, asseguren, anecdòtiques.

