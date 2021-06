Els preus industrials a Catalunya del maig van créixer el 10,1% respecte al mateix període del 2020, l’increment més gran de la sèrie històrica (les primeres dades són del 2003). La taxa corresponent al maig és 2,2 punts superior a la de l’abril (+7,9%) i s’explica per la davallada de l’activitat el maig de l’any passat (-4,8%), coincidint amb l’estat d’alarma per la covid-19. A l’Estat, l’Índex de Preus Industrials (IPRI) es va disparar el 15,3%, una variació que no es registrava des de principis del 1983, segons les dades provisionals publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

A Catalunya, la pujada dels preus industrials respon a l’evolució en l’import dels béns intermedis (+14,4%) i l’energia (+24,5%). Quant a la resta de sectors, tots els productes van registrar un increment de preus. Els béns de consum van encarir-se el 3,4% en termes interanuals i els d’equip ho va fer l’1,3%.